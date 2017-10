11.10.2017, 19:00 Uhr

In unmittelbarer Nähe des neugebauten Hofers in der Passauerstraße sollen ein Billa und Bipa entstehen.

SCHÄRDING (ebd). Deshalb beabsichtigt die Stadtgemeinde eine entsprechende Änderung des Flächenwidmungsplans. In Summe sollen an dem auslaufenden Grundstück vom bereits errichteten Hofermarkt bis zur Böschung Fernstraße (Unterführung Fernstraße) rund 4.817 Quadratmeter umgewidmet werden. Die erforderlichen Erschließungen für Kanalisation, Wasserversorgung und Straße sind laut der Stadtgemeinde bereits gegeben. Demnach wollen Billa und Bipa dort Geschäftsräume eröffnen. Vorgesehen wäre eine maximale Verkaufsfläche von 1.500 Quadratmetern – davon 1.000 Quadratmeter für Lebensmittel. "Seitens der Stadtgemeinde wurde ein Beschluss zur Einleitung des Flächenwidmungsplanänderungsverfahrens gefasst, wobei für das Behördenverfahren noch eine Frist bis 24. Oktober läuft, in welcher die Fachstellen des Landes ihre Stellungnahmen abgeben können", sagt Amtsleiterin Rosemarie Kaufmann zur BezirksRundschau. Gleichzeitig läuft laut Amtsleiterin ein Anrainerverfahren, welches ebenfalls am 24. Oktober endet.

Anrainer not amused

Ball liegt bei Experten

Zur Sache

Und genau die sind alles andere als erfreut über die erneute Verbauung. Denn bereits die Umwidmung des Areals für die Errichtung des Hofermarktes sorgte damals für große Aufregung. Grund: Das Grundstück befindet sich in der sogenannten "roten Hochwasserzone" und war 2002 und 2013 zum Teil massiv überschwemmt.Die Anrainer befürchten durch die Verbauung eine weitere Verschlechterung der Situation. "Als Nachbar sehe ich eine dramatische Verschlechterung der Hochwassersituation", so Hannes Dürr zur BezirksRundschau. "Das Wasser kann dadurch noch weniger versickern, sodass wir Nachbarn mit einem schnelleren Anstieg des Hochwassers rechnen müssen. Damit würde die letzte Versickerungsfläche zur Pram umgewidmet. Wahrscheinlich wieder ohne Rücksicht auf die Nachbarn."Darauf angesprochen, meinte Kaufmann: "Dazu kann mitgeteilt werden, dass von den Fachstellen und deren Experten des Landes Oberösterreich noch dementsprechende Beurteilungen notwendig sind, welche nicht im Wirkungsbereich der Stadtgemeinde Schärding liegen."Einehindert nicht eine Bebauung, sondern zieht umfangreichere Auflagen für den Bauwerber imnach sich. Da sich diese Fläche nicht im 30-jährlichen, aber imbefindet, ist keine wasserrechtliche Bewilligungspflicht gegeben.