In Schärding wird wieder gestöbelt. Nach dem erfolgreichen Auftaktturnier im Vorjahr geht's heuer in die 2. Runde beim



2. Schärdinger Stöbelturnier

Am Samstag, den 7. Oktober 2017, findet am Faustballplatz des ATSV Schärding das Stöbelturnier statt. Ein Sport für Jedermann, egal ob Jung oder Alt.Anmeldung am 7. Oktober 2017 ab 12 Uhr oder unter 0676 / 605 8135. Eine Moarschaft besteht aus 4 Personen. Spielbeginn ist um 13 Uhr. Die Stöbel werden zur Verfügung gestellt.Die Faustball-SPG Schärding freut sich auf zahlreiche Anmeldungen!