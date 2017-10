Tischlermeister-Galerie: Publikumspreis für Markus Hamedinger

17.10.2017, 15:59 Uhr

Am Freitag, 13. Oktober, fand die Preisverleihung der besten Tischler-Meisterstücke 2017 im Holz- und Werkzeugmuseum Ligorama in Riedau statt. Der LignoramAward ging dieses Mal nach Wien.

RIEDAU. Im Rahmen der Tischlermeister-Galerie werden alljährlich die besten Meisterstücke der „frischgebackenen“ Tischlermeister ausgestellt. Eine Fachjury kürt aus diesen besten Österreichs drei Fachgewinner. Auch das Publikum stimmte für seinen Liebling.Die Fachpreise im Gesamtwert von 1.800 Euro stiftet der Hauptsponsor, der Werkzeughersteller Leitz in Riedau.Für den Wiener Jungmeister Michael Mittringer war dieser Freitag, der 13. ein Glückstag. Er gewann den diesjährigen LignoramAward mit seinem „Magic Tower“.Der Name des Möbels ist Programm, denn es handelt sich um einen wahren „Zauberturm“. Mit einer einzigen leichten Handbewegung öffnen sich alle 20 Würfel-Korpusse auf fünf Ebenen und bieten jede Menge Stauraum. Eine Abteilung ist als „Safe“ mittels Sprachsteuerung zu verschließen. Die Jury war von der gelungenen Gestaltung in Verbindung mit dem ausgeklügelten, leicht gängigen Mechanismus begeistert.

Simon Lang aus Alberndorf errang bei dem bundesweiten Wettbewerb den hervorragenden 2. Platz und kann sich über 600 Euro Preisgeld freuen. Sein Meisterstück, ein Schreibtisch in Eiche und Räuchereiche, überzeugt mit klaren Formen, der konzentrierten Funktionalität und der harmonischen Materialauswahl.Markus Hießl aus Sandl erzielte mit seinem Weinpräsentationsmöbel „Wine Barrel Bar“ den hervorragenden 3. Rang. Der junge Meister kombinierte grauen Lack mit Eiche, weinrotem Leder für den Sitzbezug und den Dauben eines alten Rotwein-Fasses. Der Präsentationsteil lässt sich mühelos um die eigene Achse drehen, wodurch das Gewinner-Möbel immer neue Ansichten und auch eine bequeme Rückenlehne bietet.Den Publikumspreis in Form eines Gold-Dukaten gewann Markus Hamedinger aus St. Roman bei Schärding mit seinem Waschtisch mit Spiegelelement. Das Badezimmermöbel wurde von den Besuchern am häufigsten als Lieblingsmöbel gewählt. Hamedinger arbeitet bei der Grömmer Tischlerei in St. Roman.Die originellen Möbel sind noch bis einschließlich 29. Oktober 2017 an den Wochenenden (Freitag bis Sonntag) sowie am Nationalfeiertag, 26. Oktober jeweils von 10 bis 17 Uhr sowie nach Vereinbarung (0664/6201061) zu sehen.