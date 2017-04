Bergerlebnis pur im Ybbstal

28.04.2017, 12:45 Uhr

Unbeschränkter Zugang zum Bergsommer am Hochkar und am Ötscher mit der "Ybbstaler Alpen SommerCard".

GÖSTLING/LACKENHOF. Die neue "Ybbstaler Alpen SommerCard" bietet unbegrenzte Berg- und Talfahrten am Hochkar und Ötscher sowie kostenlose bzw. ermäßigte Erlebnisse für zehn Ausflugsziele im Erlebnisraum Ybbstaler Alpen.Es dauerte nicht lange, da war man sich für alle beteiligten Ausflugsziele einig: Die Ybbstaler Alpen bieten auch im Sommer und im Herbst eine Vielzahl an attraktiven Freizeitmöglichkeiten. Diese wurden nun in Form der "Ybbstaler Alpen SommerCard" gebündelt und für den Gast zugänglich gemacht. Schon während der vergangenen Jahre bedienten sich immer mehr Menschen der heimischen Bergbahnen für die Verwirklichung ihres ganz persönlichen Bergerlebnisses. Familien gelangen auf diese Weise bequem zum Ausgangspunkt einfacher Wanderungen und geübte Bergsteiger zum Einstieg anspruchsvoller Touren. Pilger ersparen sich einige Höhenmeter und Bergfreunde erreichen somit völlig mühelos solch herrliche Aussichtspunkte wie den Ötschergipfel oder die "Hochkar 360° Skytour".„Mit dem neuen Freizeitticket wollen wir unseren Gästen neben den unbegrenzten Berg- und Talfahrten am Hochkar und Ötscher auch andere Ausflugsziele unserer wunderschönen Ybbstaler Alpen-Region nahebringen", erklärt der Göstlinger Bürgermeister Friedrich Fahrnberger. Die Angebote sind dabei äußerst vielfältig: Von kostenlosen Eintritten in die Erlebniswelt Mendlingtal, den 3D Bogenparcours in Lackenhof am Ötscher, einer Führung durch die spannende Hochkarhöhle, in zahlreiche Museen bis hin zu Ermäßigungen beim Tretboot-Verleih und einem Vier-Stunden-Ticket für das Ybbstaler Solebad. Insgesamt haben sich zehn Anbieter von Ausflugszielen zusammengeschlossen, um den Gästen ein unvergessliches Heimatgefühl zu ermöglichen.Kaum haben die Liftanlagen für Skibegeisterte geschlossen, öffnen sich die Pforten für ein herrliches Sommererlebnis. "Wir freuen uns auf viele begeisterte Wanderer, Höhlenforscher, kulturinteressierte Genießer und Abenteurer – all diesen Besuchern bieten wir ein Gesamterlebnis der besonderen Art und hoffen, sie zu Wiederholungstätern in unserer Region zu machen", so Karin Gulas, Bürgermeisterin der Gemeinde Wildalpen. Bereits ab Anfang Mai ist die neue "Ybbstaler Alpen SommerCard" für die teilnehmenden Ausflugsziele gültig. Erwachsene zahlen 99 Euro für die komplette Saison und Kinder (Jahrgänge 2010 bis 2002) 45 Euro. Die vielfältigen Angebote in den Ybbstaler Alpen sind je nach den Öffnungszeiten der einzelnen Betriebe bis Ende Oktober gültig und über Voucher einzulösen.Weitere Informationen gibt es hier