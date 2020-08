Besonderer Sommer, besondere Veranstaltungen: Also luden Die jungen Zillertaler coronabedingt heuer zum ersten Drive-in-Sommerkonzert beim Vermarktungszentrum Rotholz statt zu ihrem 21. JUZIopenair. Das tat dem Spaß und der Freude der Gäste am Samstag keinen Abbruch.

Drive-in? „Funktioniert wie ein Besuch im Autokino – kuschelig, anders und mit notwendigem Abstand“, erklärt Juzi Markus Unterladstätter. Statt eines Kinofilms, gab es am Samstag in Rotholz in der Silberregion Karwendel Die jungen Zillertaler live auf der Bühne und einer Riesen-Leinwand zu sehen.

Allerdings nicht nur die drei sympathischen Tiroler Musiker: Vor dem Premieren-Auftritt der JUZIs brachten Matty Valentino, das TrioJuhe aus Tirolund DJ Alex Weber das Publikum in Stimmung. Der Sound kam direkt übers Radio ins Cabrio, den Oldtimer, Campingbus, die Stretchlimo oder auf den Traktor! Den Gästen hat´s gefallen, auch wenn Mann und Frau sich wieder auf ganz normale Konzertbesuche freuen. Darüber waren sich auch alle einig.

Unter den Gästen u.a. gesehen: Elisabeth Frontull (GF TVB Silberregion Karwendel), Andreas Jenewein (Obmann TVB Silberregion Karwendel), Thomas Wass (Vorstand RLB Tirol AG), Schlagersängerin GINA,Harry Prünster, Karl und Daniela Fender mit Familie (Alpen Wellness Resort Hochfirst) oder Martin Sporer (Vdir. Raiffeisenbank Buch, Gallzein und Strass).

Freuen durften sich Die jungen Zillertaler Markus, Daniel und Michael am Samstag auch über die nächste Auszeichnung für ein Album: Für ihr Jubiläumsalbum „Megageil im JUZI-Style“ wurde den Musikern „Gold“ verliehen. Das Album kletterte im Vorjahr nach Verkaufsstart sofort an die Spitze der Ö3 Austria Top 40 Album-Charts und hielt sich durchgehend drei Wochen auf dem ersten Platz. Zum insgesamt neunten Mal gab es damit eine Gold-Auszeichnung für ein Album der Tiroler Musiker.

Wegen der Pandemie fand das Drive-in-Sommerkonzert unter strengen Sicherheitsauflagen und Covid-19-Präventionsmaßnahmen statt. „Die Zusammenarbeit mit den örtlichen Behörden war beispielhaft, wir sind sehr happy, dass uns die Durchführung der Veranstaltung hier ermöglicht wurde. Zu danken ist allen Partnern, Helfern und insbesondere dem Roten Kreuz und der Freiwilligen Feuerwehr“, so Markus Unterladstätter.

Fotos (alle): Christian Forcher für WEISS PR & MEDIA