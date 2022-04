In der Nacht zum 13. Dezember 2021 brachen unbekannte Täter in ein Handygeschäft in Schwaz ein und entwendeten aus einer Schublade dort verwahrte Handys und Zubehör. Durch die Tat entstand ein Schaden im mittleren 4-stelligen Eurobereich.



SCHWAZ (red). Durch umfangreiche Ermittlungen von Beamten der PI Schwaz konnte ein 29-jähriger Österreicher als Verdächtiger ausgeforscht zu werden. Er steht im Verdacht sowohl den Einbruch in das Handygeschäft in Schwaz als auch einen Einbruch in ein Imbisslokal in Schwaz in der Nacht zum 14. Dezember 2021 – Beute Spendenbox mit Bargeld in unbekannter Höhe – begangen zu haben. Bei Ausmittlung des Täters befand sich dieser aufgrund anderer schwerer Delikte bereits in der Justizanstalt Innsbruck. Er wird nach Abschluss der Ermittlungstätigkeiten der Staatsanwaltschaft Innsbruck zur Anzeige gebracht.