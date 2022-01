WATTENS. Ende Feber endet die erste volle Amtsperiode von Bgm Thomas Oberbeirsteiner. In dieser Zeit hat sich viel positives getan. Gemeinsam mit seinem Team möchte der Bürgermeister die Kristallgemeinde Wattens weiter in eine erfolgreiche Zukunft führen.

BB: Wie haben Sie die letzten 6 Jahre im Amt erlebt?

Oberbeirsteiner: Die vergangenen Jahre waren sehr intensiv und geprägt von der Umsetzung zahlreicher Projekte. Mit Beginn der Corona- Pandemie hat sich allerdings vieles verändert und unsere Heimatgemeinde stand vor völlig neuen Herausforderungen. Gerade jetzt benötigt es Weitsicht, Vernunft und Zusammenhalt, um für unsere Gemeinde die richtigen Entscheidungen zu treffen. Nach zahlreichen sehr positiven Gesprächen mit der Bevölkerung und meinem Team sehen wir es als unsere Pflicht an, erneut zu kandidieren.

BB: Welche Themen stehen für Sie in den kommenden Jahren im Vordergrund?

Oberbeirsteiner: Es geht in erster Linie darum, den von uns eingeschlagenen Weg weiterzugehen. Wir haben in den vergangenen Jahren viel umgesetzt und zahlreiche schwierige Entscheidungen getroffen. Trotzdem ist es uns gelungen, über all die Jahre stets auf sachlicher Ebene zu diskutieren und Dinge gemeinsam umzusetzen, von dem wir heute alle profitieren.

BB: Zum Thema Verkehr und Wohnen

Oberbeirsteiner: Die Verkehrsthemen, Wohnen, Wirtschaft, Gesundheit und Umwelt werden uns mit Sicherheit weiterhin beschäftigen. Wir werden diesen Themen auch in Zukunft mit Kompetenz und Transparenz begegnen.

BB: Können Sie uns über das Team für die kommende Wahl verraten?

Oberbeirsteiner: Mir ist es wichtig, unsere Gemeinde mit Ruhe und Bedacht sicher in die Zukunft zu führen. Dabei ist mir bewusst, dass ich das allein nicht schaffen kann. Für mich ist es daher von größter Wichtigkeit, ein Team an der Seite zu haben, welches kompetent, engagiert und sachorientiert an die Arbeit rangeht. Menschen zu finden, die Verantwortung übernehmen, ist nicht leicht, deshalb bin ich mir sicher, dass unser Team Hervorragendes für Wattens geleistet hat und ich bin froh, dass ich auch weiterhin darauf bauen darf.