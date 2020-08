UDERNS (red). Unbekannten Tätern gelang es zwischen 16.8. und 17.8.20 durch Einschlagen eines Fensters in ein Sportgeschäft in Uderns einzubrechen. Die Täterschaft durchsuchte das Geschäft und stahl aus einem Büro einen niedrigen vierstelligen Bargeldbetrag. Bei der Aufnahme des Einbruchs wurde Spezialfährtenhund „ECO“ (6 Jahre, belgischer Schäferhund) mit Hundeführer und Landesausbildungsleiter Didi Lintner eingesetzt. Das Tier nahm am Tatort eine Spur auf

und führte die Polizisten zur Unterkunft eines Tatverdächtigen. Selbiger, ein 23-jähriger Italiener, gab den Einbruchsdiebstahl, sowie einen weiteren Einbruch zu. Er wird auf freiem Fuß angezeigt.