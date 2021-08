Dieses Jahr findet unsere Akademie pandemiebedingt im Herbst an drei Veranstaltungstagen statt. Das durchgängige Thema dieser Seminarreihe ist DER MENSCH und das KLIMA: "Warum tut der Mensch das, was er tut im Verhältnis zur Klimakatastrophe". Wir führen an diesen Themen Interessierte und Selberdenker zu KlimapionierInnen.

SA 21. August 10:00 – 16:00 im Schwazer Silberwald – „Warum tut der Mensch das, was er tut“ Wir Lernen mitten im Wald, so wie Aristoteles und der junge Alexander. Dabei geht es um die richtig gestellten Fragen und weniger um Antworten. Oft ergeben sich erst mit ihnen Antworten für ein neues Verstehen.

SA 18. September 10:00 – 16:00 im Schwazer Silberwald – „Warum tut der Mensch das, was er tut“ Jetzt haben wir uns Fragen zum Menschsein erarbeitet. Nun sind wir auf der Suche nach Antworten. Antworten kommen und gehen wie der Wind. Lassen wir im Wald es so richtig wehen.

02. Oktober 10:00 – 16:00 im Schwazer Silberwald – „Warum tut der Mensch das, was er tut“ Jetzt haben wir neue Antworten. Vielleicht ergeben sich daraus neue Visionen und Ansätze für eine andere Welt in Demokratie und im großen Klima-Weltgeschehen.

Über den Klimawandel wird viel geforscht, gelehrt und publiziert, aber nahezu nicht über die Tiefen des Wesens des Menschen und seines Verhältnisses zur Natur des Klimas und damit letztlich auch zu seinem Wald.

In dieser Seminarreihe geht es um ein Verstehen des Menschen und sein Wirken in der sich abzeichnenden kommenden Katastrophe. Besonders aber auch um ein erweitertes und tiefes Bild von Mensch, Klima und letztlich seinem Wald.

Teilnahme frei, Catering kostenlos, öffentlicher Parkplatz, WC vorhanden. Auskunft Armin vom Silberwald ++43 650 4574 230 www.schwazersilberwald.at – www.unser-wald.at – info@schwazersilberwald.at

Seminare sind nicht nur für Ausbildende zum Klimapionier I offen, sie können von allen Interessierten besucht werden.