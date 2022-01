STOCKERAU/ SCHWAZ(wk). Am Sonntag, 02. Januar begann für Österreichs Handball Männer Nationalteam die finale Vorbereitung auf die EHF Europameisterschaft 2022 in Ungarn und der Slowakei ( 13. bis 30. Januar ). Alle 18 einberufenen Spieler, darunter auch Gerald Zeiner von Sparkasse Schwaz Handball Tirol und Nikola Bilyk vom europäischen Topteam THW Kiel, sind gesund und fit in Stockerau (Niederösterreich) eingetroffen, wo man bis zum 12.01.2022 im Sportzentrum Alte Au trainieren wird, bevor man nach Bratislava reist, um in den Vorrundenspielen gegen Polen (Fr., 14.01., 20:30 Uhr), Deutschland (So., 16.01., 18:00 Uhr) und Weißrußland (Di., 18.01., 20:30 Uhr) anzutreten.

Zwei Testspiele gegen die Slowakei



In den kommenden Tagen wird das rot- weiß- rote Team täglich zweimal trainieren. Zudem stehen am 6. und 8. Januar noch Testspiele gegen den Co- Gastgeber Slowakei an.

,,Wir werden ein paar taktische Varianten im Angriff und Deckung ausprobieren", so Teamchef Aleš Pajovič, der weiß, dass es sehr schwer wird sich gegen die starken Gruppengegner durchzusetzen, denn nur die Top zwei kommen weiter.