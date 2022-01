Am Puls der Zeit ist die HBLFA Tirol mit ihren beiden zur Matura führenden Fachrichtungen „Landwirtschaft und Ernährung“ sowie „Lebensmittel- und Biotechnologie“ und den besonderen Unterrichts- und Freizeitmöglichkeiten, die das topmoderne Schul- und Internatsgebäude bieten.

Neben dem bewährten Bildungsangebot in Landwirtschaft und Ernährung spricht vor allem die neue Ausbildung in Lebensmittel- und Biotechnologie experimentierfreudige Jugendliche mit Interesse an naturwissenschaftlichen Fächern an. Gerade in dieser, erst vor kurzem in Westösterreich eingeführten Fachrichtung, suchen immer mehr Eltern und Jugendliche Auskünfte. Deshalb hat die HBLFA Tirol einen zweiten virtuellen Tag der offenen Türe organisiert, bei dem Sie nach einem „Schulrundgang“ direkt mit Schülerinnen und Schülern sowie Lehrpersonen in Kontakt treten und Informationen aus erster Hand erhalten können.

Freitag, 28. 01. 2022 von 10 bis 14 Uhr, Anmeldung bis 26. 01. 2022 via diesem Anmeldelink …