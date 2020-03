FERLACH/SCHWAZ(wk). Die Adler aus der Silberstadt Schwaz müssen weiter auf den zweiten Sieg in der Bonusrunde der spusu- Liga warten. Am 6. Spieltag unterlag Sparkasse Schwaz Handball Tirol beim SC kelag Ferlach knapp mit 28:30. ,,Wir haben viel zu viele Chancen ausgelassen" ärgert sich Trainer Frank Bergemann (Foto), der sich mit seiner Mannschaft jetzt auf das nächste Spiel gegen die Fivers konzentrieren will.