Am Mittwoch, 26.02.2020 fand am Paulinum in Schwaz das Vorfinale zur Landesmeisterschaft der Sparkasse Volleyball Schülerliga statt.

In 2 Gruppen und überaus spannenden Begegnungen spielten 8 Schulen gegeneinander, um eine möglichst gute Ausgangsposition für das Landesfinale am 18. März 2020 zu haben. In der Gruppe A des Vorfinales setzte sich klar das Team der NMS Umhausen durch. Die Mädchen des Bischöflichen Gymnasiums Paulinum aus Schwaz erreichten den zweiten Platz vor den Teams aus St. Johann in Tirol und Pfunds.

In der Gruppe B ging es überaus knapp her. Die Mannschaften des Akademischen Gymnasiums, des Gymnasiums Adolf-Pichler-Platz (beide aus Innsbruck) und der SNMS Wörgl 1 gewannen jeweils 2 Spiele und erreichten gleich viele Spiel- und sogar auch Satz-Punkte. Daher musste die Bilanz der Ballpunkte zur Feststellung des Endergebnisses herangezogen werden und das Team des Adolf-Pichler-Platz durfte sich über den Gruppensieg vor dem Akademischen Gymnasium freuen. Durch diese knappe Entscheidung Gruppendritter wurde die Mannschaft der SNMS Wörgl, die ebenso wie die Mädchen der NMS Neustift im Landesfinale um die Plätze 5-8 spielen wird.

Falls Sie spannende und hochklassige Volleyballspiele bewundern wollen, so kommen Sie am 18.03.2020 ab 10:00 Uhr in die Sporthallen der NMS Neustift im Stubaital, wo das Landesfinale stattfinden wird.