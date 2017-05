Felicitas Auersperg: „Das merkwürdige Verhalten von Schimpansen in Kinderkleidung und andere sozialpsychologische Experimente“

12.05.2017, 14:54 Uhr

Dem Menschen auf der Spur – von Mirjam Dauber

Was passiert, wenn ein Kleinkind und ein Schimpansenjunges gemeinsam aufwachsen und in einer Familie wie Geschwister gleich erzogen werden? Wer lernt von wem, was macht so ein Versuch mit Mensch und Tier? Felicitas Auersperg, Wiener Psychologin, beschreibt spannende Experimente fundiert, aber verständlich für ein breites Publikum. Die Autorin leitet in jedem der kurzen Kapitel praktisch-logische Folgerungen für den Alltag ab. So erklärt sie, warum Liebesbezeugungen in Gefahrensituationen mehr Wirkung haben als beim Dinner mit Kerzenlicht. Und mit welchen Kniffen in Gesprächen das Verhalten des Gegenübers spielerisch beeinflusst werden kann. Zu denken geben bekannte Experimente, in denen menschliche Versuchskaninchen manipuliert Grenzen überschreiten. Aus vermeintlich harmlosen Menschen werden brutale Täter. Nicht weniger aussagekräftig ein Versuch, der sich mit der Glaubwürdigkeit von Zeugenaussagen beschäftigt. Nur minimale Änderungen in der Beschreibung von Unfallszenen führten dazu, dass ein Sachverhalt komplett unterschiedlich wiedergegeben wurde. Gerade im „post-faktischen Zeitalter“ sollten wir uns derartige Erkenntnisse bewusst machen. Leseempfehlung für alle, die wissen wollen, wie wir ticken.