Zillertaler Mander sorgten für rauschendes Fest

25.07.2017, 12:36 Uhr

Rund 3.000 Besucher stürmten am Samstag ins Mander-Festzelt und sorgten für fetzige Stimmung

20 Jahre stehen Albin und Christian Fankhauser nun schon gemeinsam auf der Bühne. Grund genug, mit ihren treuen Fans, dieses Jubiläum gemeinsam zu feiern. Mit dabei waren zahlreiche Stargäste aus dem In- und Ausland wie das Unterland Echo, Melanie Payer, die Fetzign aus dem Zillertal und Francine Jordi welche sich reihten sich in die Riege der hochkarätiger Gratulanten, zum 20 jährigen Bühnenjubiläum der Mander reihten. Stargast Francine Jordi fühlt sich mittlerweile schon fast heimisch im Zillertal, denn die Berge erinnern sie an ihre geliebte Schweiz. ORF DJ und Top Moderator Alex Weber führte durch das bunte Progamm, und die Mander blieben ihrem bewährten Motto treu: „Es gibt nur ein Gas, und das ist Vollgas“.