Freizeitpark Zell a. Z. öffnet Anfang Oktober

12.09.2018, 09:12 Uhr

Abenteuergolf



"Goldrausch"



Voll integriert in den neuen Freizeitpark wird gerade ein Abenteuergolf-Anlage errichtet. Es handelt sich dabei um eine Minigolfanlage mit regionalem Charakter denn hier wird der Mingolfball erstens auf Kunstrasen gespielt und zweitens muss man ihn z.B. durch ein Blasinstrument, vorbei an einem "Ranzen" oder einer Kuhglocke oder hinein in Murmeltierlöcher spielen. Diese Art des Minigolf verspricht jedenfalls äußerst unterhaltsam zu werden. "Meines Wissens gibt es keinen Minigolfpatz dieser Art in Westösterreich und wir freuen uns schon sehr auf die neue Anlage", so der Bürgermeister.Natürlich dürfen beim neuen Freizeitpark in Zell vor allem die Kleinen nicht zu kurz kommen und dafür ist mit dem nagelneuen Spielplatz gesorgt. Das Bergbau Motto für den Spielplatz wurde hervorragend umgesetzt und die Kinder dürften ihre pure Freude haben. Im zweiten Bauabschnitt für den Freizeitpark wird es in der Nähe des Spielplatzes einen neuen Kiosk inklusive Terrasse geben welcher sowohl Badegäste, Radfahrer als auch die Besucher des Spielplatzes versorgen wird.Der neue Freizeitpark in Zell wird Ende September bzw. Anfang Oktober fertig werden und wenn das Wetter noch ein wenig mitspielt kann man hier sicherlich noch einige schöne Tage genießen.