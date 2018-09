Gelungener Kabarettabend des Lions Clubs Wattens mit Heilbutt & Rosen

16.09.2018, 17:23 Uhr

lud auch heuer wieder mit einem hochkarätigen Programm zumins Haus Marie Swarovski in Wattens ein. Dasbegeisterte die knapp 400 Zuschauer mit dem Programm „“.Die kongenialen Künstler Theresia Haiger und Helmuth Vavra nahmen das Publikum zwei zwerchfellerschütternde Stunden lang in die Welt der Medizin mit: vom bangen Warten auf die Ergebnisse der Gesundenuntersuchung über eine Visite mit dem dementen Primar bis in den Himmel hinauf, wo es auch noch eine Zweiklassengesellschaft gibt. Am Ende des Abends wusste man, dass gesund sein nur heißt, nicht ausreichend untersucht zu sein und dass es kein noch so peinliches Thema beim Onkel Doktor gibt. Getreu dem Motto „Lachen ist gesund“ haben die Zuschauer an diesem Abend viel für ihre Gesundheit getan.

Der Lions Club Wattens bedankt sich bei allen Unterstützern dieses Abends und den zahlreichen Gästen. Der Reinerlös der Veranstaltung kommtin Wattens und Umgebung zugute. Mehr Informationen zum Lions Club finden Sie unter https://wattens.lions.at