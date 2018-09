Jenbach: Wohnen für sozial schwache Menschen

20.09.2018, 13:40 Uhr

In bestimmten Wohnungen des Mietshauses gibt es keine Waschräume und die Bewohner müssen sich Gemeinschaftsduschen bzw. -toiletten teilen. "Diese Sanitärräume waren so verdreckt, dass einem Übel wird und als ich erfahren habe, dass meine ehemaligen Nachbarn, die ein kleines Kind haben, diese Räume nutzen müssen weil sie keine eigene Nassräume haben, war das für mich ein Schock", erklärt die ehemalige Mieterin."Es gab nicht unlängst eine Begehung vonseiten der Gemeinde in dem besagten Haus im Bezug auf Brandschutz. Es ist nicht so, dass jetzt in Sachen Brandschutz hier grob etwas im Argen liegt aber das Verfahren ist noch nicht abgeschlossen", erklärt Bgm. Dietmar Wallner. Das alte Mietshaus befindet sich im Besitz eines Unterländer Geschäftsmannes, welcher in Jenbach noch eine weitere Immobilie erwerben wollte. Die Gemeinde hat jedoch das sog. Esterhammer-Haus erwerben können bevor besagter Geschäftsmann das Haus kaufen konnte.