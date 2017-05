Junge Zillertalerin auf Disney Channel zu sehen

03.05.2017, 10:40 Uhr

Wie kam es dazu?

Der Fernsehsender Disney Channel veranstaltete einen Wettbewerb namens „Soy Luna dein Auftritt“. Dazu musste ein selbst gesungener Song eingeschickt werden. Eine Jury hat sich alle eingesendeten Videos angesehen, bewertet und fünf Finalistinnen ausgewählt. Die 13-jährige Zillertalerin ist als einzige Österreicherin unter diesen Finalistinnen. Sie trainiert in mehrtägigen Workshops mit Tanzcoach Motsi Mabuse, Gesangscoach Avelina Boateng und Musikproducer Guido Jöris.Jede von den Finalistinnen dreht ihr eigenes professionelles Musikvideo und singt einen der beliebtesten SOY LUNA Songs auf Deutsch! Ausschnitte dieser Workshops werden von 1. – 5. Mai immer nach der Fernsehserie SOY LUNA, also um ca. 20.00 im Disney Channel ausgestrahlt und von Betty Taube-Günter (bekannt aus Germanys next Topmodel) moderiert. Ab 5. Mai kann für das Lieblingsmusikvideo auf disneychannel.de abgestimmt und so eine Gewinnerin des Wettbewerbs bestimmt werden. Und auf diese wartet ein Hammerpreis: Der Gewinnersong wird nämlich auf der nächsten SOY LUNA CD veröffentlicht!Natürlich würde sich Lisa freuen wenn viele „aus ihrer Heimat“ für das „Team Austria“ voten würden.