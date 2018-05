Tausende Besucherinnen und Besucher kamen zum traditionellen Gauderfest nach Zell am Ziller

06.05.2018, 19:50 Uhr

Der Höhepunkt des Gauderfestes war aber wie immer der traditionelle Fest-Umzug am Sonntag, der sich mit seinen farbenprächtigen Trachten- und Musikgruppen, historischen Kutschen, Festwägen, Pferde- und Ochsengespannen zum größten Trachtenumzug Österreichs entwickelt hat. Zehntausende Menschen säumten am Gaudersonntag die Straßen in Zell am Ziller und 3.000 Mitwirkende aus Österreich, den benachbarten Bundesländern und aus dem Ausland nahmen am Umzug teil. Diese farbenprächtige Trachtenschau ließen sich auch unsere heimischen PolitikerInnen nicht entgehen. Auf der Ehrentribühne vor dem Tourismusverband Zell sah man u.a. Frau Bundesministerin Margarethe Schramböck, LH Günther Platter, LHstv Josef Geisler, LAg Kathrin Kaltenhauser, die Nationalräte Selma Yildrim, Rebecca Kirchbaumer und Franz Hörl, BH Dr Michael Brandl, Dekan Dr Ignaz Steinwender, zahlreiche Zillertaler Bürgermeister und Tourismusfunktionäre, die dem Standortbürgermeister Robert Pramstrahler aus Zell die Ehre erwiesen haben und die alle den farbenprächtigen Umzug des Gauderfestes bewunderten.Sehen Sie unten den Gauderumzug in Bildern !!