Spitzenspiel U18 Meisterschaft in der Silberstadt Arena

30.04.2018, 01:30 Uhr

Die U18 des SC EGLO SCHWAZ bestritt am vergangenen Samstag das Spitzenspiel gegen die Altersgenossen der WSG Wattens.

Die Jungsilberstädter sind der aktuelle Tabellführer und liegen 5 Punkte in Front. Dies blieb auch so nach dieser sehr intensiven und temporeichen Partie: die Gäste erzielten kurz vor dem Halbzeitpfiff durch Stefan Talic die Führung und sicherten sich eine gute Ausgangsposition für die zweite Hälfte. Sehr emotionsgeladen und kampfbetont spielten beide Teams bei sommerlichen Temperaturen und begeisterten die rund 100 Zuschauer in der Silberstadt Arena.Schwaz versuchte durch beherztes Pressing zum Erfolg zu kommen, viele Torchancen wurden vorgefunden aber bis zur Nachspielzeit nicht genutzt.

Das was das SCS Team von Trainer Herbert Ramsbacher in dieser Saison auszeichnet ist der bedingungslose Wille und so jubelten die Jungsilberstädter in der 93.Minute- der Ausgleich durch Elias Hochmuth brachte den kollektiven Jubel und brachte eine unveränderte Tabellensituation.Das Fazit: beide Mannschaften machten Werbung für den Jugendfussball! Die hervorragende Nachwuchsarbeit des SC EGLO Schwaz und der WSG Wattens sollte man an dieser Stelle erwähnen, Tirol's Fußball blickt nach solchen Spielen in eine sehr positive Zukunft