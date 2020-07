Die Fliegen sind in der Regel klein bis sehr klein mit einer Größe von etwa 2-7mm. Die Färbungen reichen von orange bis grauschwarz, oft düster, teils auch metallisch glänzend. Die Flügel werden in Ruhe meist übereinander gelegt und sind bei einigen Arten eher trüb eingefärbt. Bei manchen Vertretern der Lauxaniidae sind die Augen gestreift, bei anderen einfarbig rot.

Faul- / Polierfliegen besiedeln meist eher feuchte und gerne etwas feuchte Kleinlebensräume. Die Larven entwickeln sich überwiegend an / in verrottenden Pflanzenteilen, teils unter Rinde und manche minieren auch in Falllaub

Die meisten Arten der Familie sind schlechte Flieger. Bei Gefahr laufen viele Arten nur auf die Unterseite von Blättern und fliegen erst bei anhaltender Störung ein kleines Stück weg:)) Info aus Naturspaziergang.de