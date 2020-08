In der Gemeinde Reißeck durchstieß ein Baumstamm die Außenwand eines Ferienhauses und drang bis ins Wohnzimmer vor. Zwei Urlauber aus Holland mussten von der Bergrettung vom Fallbach Klettersteig geholt werden. Verletzt wurde in beiden Fällen zum Glück niemand.



Alpine Notlage

MALTA. Vater und Sohn unternahmen am Nachmittag des 5. August eine gemeinsame Klettertour im Fallbach Klettersteig in der Gemeinde Malta. Im Schlussabschnitt kam der 21-jährige Sohn nicht mehr weiter. Der Vater setzte einen Notruf ab. Vier Mann der Bergrettung Lieser/Maltatal sicherten die beiden Holländer und brachten sie bis an den oberen Ausstieg des Klettersteiges. Von dort ging es zu Fuß über den Abstiegsweg ins Tal. Verletzt wurde niemand.

Baumstamm dringt in Ferienhaus ein



REIßECK. Eine Salzburger Firma führte am Nachmittag des 05. August in der Gemeinde Reißeck Schlägerungsarbeiten durch. Einem Arbeitern kam dabei eine 20 Meter lange geästete Fichte aus. Der Baumstamm rutschte am feuchten Untergrund circa 200 Meter talwärts. Dort durchstieß er eine hölzerne Außenwand eines Ferienhauses und drang einige Meter ins Wohnzimmer ein.

Zum Glück befand sich zu diesem Zeitpunkt keine Person im Ferienhaus. Der Baumstamm wurde von der Freiwilligen Feuerwehr Penk mit neun Mann aus dem Haus entfernt.