Schon gesehen? Ein großes, beleuchtetes Zelt steht im Stadtpark. Grund: Ein Figurentheater gastiert in Spittal.



SPITTAL. Schon gesehen!? Im Stadtpark in Spittal steht ein großes, beleuchtetes Zelt. Der Grund: Ein Figurentheater gastiert in der Bezirksstadt. Gezeigt wird von Freitag bis Sonntag PAW Patrol.

Über PAW Patrol

PAW Patrol - die Helfer auf vier Pfoten ist ein Kinderfilm aus 2013. Die heldenhaften Hunde Chase, Marshall, Rocky, Zuma, Rubble, Skye führen mit Hilfe ihres Trainers Ryder verschiedene Missionen in ihrem Wohnort durch. Von Katzen auf Bäumen bis zu Zügen, die feststecken, ist alles dabei...

Vorführungen:

Fr, 15. Oktober 2021 (16 Uhr)

Sa, 16. Oktober 2021 (11 Uhr und 16 Uhr)

So, 17. Oktober 2021 (15 Uhr).