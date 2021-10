Spittal: Rudi Brandner eröffnete im Stadtpark Center kleinen Markt für italienische Waren.

SPITTAL. Freunde des Italienischen Genusses aufgepasst! Rudi Brander eröffnete heute Vormittag im Erdgeschoss des Stadtpark Centers in Spittal einen Laden mit Italienischen Spezialitäten.

35 Quadratmeter purer Genuss

Im "la bottega" findet man auf 35 Quadratmeter u.a. hochwertige Lebensmittel, wie Anti Pasti, Nudel, Risotto, Trüffel, Balsamico (Essig) oder hochprozentige Produkte wie Grappa aus Trentino... Die Ware wird in den Holz-Regalen - Holz ist das zentrale Element im Mini-Markt - für das Auge perfekt präsentiert. Zur Geschäfts-Eröffnung wurde den KundInnen italienische Brötchen und Prosecco gereicht. Außerdem legte DJ Rino aus Pescara italienische Songs auf.

Seit 13 Jahren in Spittal

Rudi Brandner ist Spittalern bestens bekannt. Der Irschener ist mit seinem siebenköpfigen Team mit der Obst- und Gemüse-Welt Brandner bereits seit 13 Jahren in der Bahnhofstraße 3 vertreten. "la bottega" ist nun Rudi Brandners zweites Baby in der Lieserstadt. "la bottega" bedeutet kleiner, feiner Markt, verrät der Unternehmer. Die Idee kam dem Lebensmittelhändler durch das Scheitern einer Filiale in Lienz und das Freiwerden der Räumlichkeit durch den Auszug der Blumengeschäfts.

Sport und Politik

Zur Eröffnung kamen u.a. Vizebürgermeister Willi Koch (Team Kärnten), Stadträtin Almut Smoliner (SPÖ), Gemeinderätin Katrin Heuff (SPÖ), Ski-Abfahrts-Olympiasieger Fritz Strobl mit Gattin Bettina, Center Managerin Natascha Brussilowski, die Einkäufer Christoph und Erich Hasenauer und mehr...