Kaning: Landwirt (77) wurde bei Forstarbeiten von einem Baumstamm am Fuß getroffen und schwer verletzt.

RADENTHEIN. Ein Pensionist aus der Gemeinde Radenthein führte heute mit seinem Traktor und einer Seilwinde in einem Wald, angrenzend an seinem Bauernhof in Kaning Forstarbeiten durch. Ein Lärchenbaumstamm geriet beim Heranziehen mit der Seilwinde seitlich ins Rollen. Der Stamm traf den Pensionisten im Beinbereich, wodurch dieser schwere Verletzungen erlitt.

Rettungshubschrauber im Einsatz

Ein Bekannter, der sich oberhalb der Unfallstelle befand, beobachtete den Unfall. Er verständigte per Handy die Einsatzkräfte und führte die Erstversorgung durch. Der schwer verletzte Pensionist wurde vom Notarzt des Rettungshubschraubers RK1 erstversorgt und ins LKH Villach geflogen.

Feuerwehren rückten aus

Im Einsatz standen auch Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehren Radenthein, Bad Kleinkirchheim und Kaning mit 18 Mann, da vorerst die Annahme bestand, dass der Mann unter dem Baumstamm eingeklemmt worden sei...