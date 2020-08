Walter Grechenig & seine Fegerländer haben mit dem „Posaunen Hone“ Kultfigur geschaffen. Musikvideo ist ein YouTube-Hit.



OBERKÄRNTEN. „Walter Grechenig & seine Fegerländer“ haben eine neue Kultfigur geschaffen. Der „Posaunen Hone“ ist der neue Star ihres neuesten Musikvideos auf YouTube, Facebook & Instagram. Das Musikvideo wurde innerhalb kürzester Zeit bereits einige tausend Mal angeklickt.

Schauplätze



Der "Posaunen Hohne" wird von Johannes Grechenig, Walter Grechenig's Bruder, gespielt. Schauplätze sind das Tageszentrum Möllbrücke und der Kirchtag in Lendorf. "Urig & lustig soll es sein, das ist das Hauptkriterium, wenn es um den Posaunen Hone geht", erzählt Walter Grechenig.

Handlung

Das Video handelt von den„goldenen Zeiten, in denen es fasst in jedem Dorf eine Tanzkapelle gab. Des Weiteren erinnert der "Posaunen Hone" einfach nur an unseren Opa, der mit seinen alten und urigen Sprüchen immer die ganze Familie erheitern konnte. Und natürlich gibt es in der ein- oder anderen Blaskapelle immer noch den alt eingesessenen Musiker, der es sich nicht nehmen lässt immer noch im Einsatz für das kulturelle Dorfleben zu sein...