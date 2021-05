Ab Montag, dem 31. Mai 2021 beginnen umfangreiche Sanierungsarbeiten an der B98 Millstätter Straße im Ortsgebiet von Döbriach in der Gemeinde Radenthein.

DÖBRIACH. Ab kommenden Montag starten die Sanierungsarbeiten an der B98 Millstätter Straße im Ortsgebiet von Döbriach. 180.000 Euro investiert das Straßen- und Brückenbaureferat des Landes Kärnten in das Sanierungsprojekt.

Schwere Schäden

Aufgrund von starken Netzrissen und Verdrückungen in der Fahrbahnoberfläche sowie schweren Schäden an der Moosbachbrücke und der Kirchwegunterführung, starten ab kommenden Montag Sanierungsarbeiten an der B98 Millstätterstraße zwischen der Ortseinfahrt Döbriach auf Höhe Spar und der der Kreuzung mit der L39 Glanzer Straße. „Die B98 stellt eine wichtige Verbindungsroute zwischen dem Zentralraum Villach und dem Großraum Millstätter See dar, darum haben wir diesen Abschnitt in das heurige Bauprogramm aufgenommen“, so Landesrat Martin Gruber.

Brückenbauwerke

Bei den beiden Brückenbauwerken werden die Randbalken, Leitschienen und Geländer abgetragen und erneuert. Danach wird über den gesamten Bauabschnitt auf einer Länge von rund 700 Metern eine neue Deckschichte aufgebracht. Dadurch sollen weitere Schäden verhindert werden.

Bauarbeiten bis Mittel Juli

Die Sanierungsarbeiten sollen bis Mitte Juli dauern, deshalb ist bis dorthin mit aufkommenden Verkehrsbehinderungen durch eine Geschwindigkeitsbeschränkung sowie eine halbseitige Sperre zu rechnen.