Laut einer kürzlich publizierten Analyse des ÖAMTC-Mobilitätsclubs sind die Spritpreise im Vergleich zum Vorjahr stark angestiegen.

BEZIRK SPITTAL. Der ÖAMTC hat im April die aktuellen Kraftstoffpreise bundesweit verglichen. Auf Basis der Analyse des Mobilitätsclubs ist erkennbar, die die Spritpreise im Vergleich zum Vorjahr stark angestiegen sind. Der durchschnittliche Diesel-Nettopreis sowie der für Super ist im Vergleich zum Vorjahr um über zehn Prozent angestiegen. Angelika Magnes führt den Nahversorger „Krawallo“ in Kremsbrücke, der auch über eine Tankstelle verfügt. Im Interview mit der WOCHE spricht sie über die gegenwärtige Lage rund um die Spritpreiserhöhung.

Preiserhöhung

Besonders in ländlich-geprägten Einzugsgebieten ist man auf sein Auto angewiesen. Regelmäßiges Tanken ist also unabdingbar. Waren zu Beginn der Coronapandemie im Jahr 2020 die Preise für Kraftstoff noch deutlich gesunken, muss man gegenwärtig dafür tief in die Geldbörse greifen. Seit 1. Jänner 2021 gilt die Anpassung des Brennstoffemissionshandelsgesetztes, das besonders das Ziel verfolgt, fossile Brenn- und Kraftstoffe weniger attraktiv zu machen, um zum Umstieg auf klimafreundlichere Alternativen anzuregen. Dies ist mitunter auch Grund für die steigenden Spritpreise.

Regionale Tankbetreiber

Gerade in der Kraftstoffbranche ist der Mitbewerb groß. Angelika Magnes betreibt den Nahversorger „Krawallo“ in Kremsbrücke. Der Betrieb setzt sich aus einer Cafe-Lounge, einem Restaurant, einem Musikstadl, einem Spar-Markt und einer Tankstelle zusammen und ist Postpartner. Magnes merkt im Einkauf der Kraftstoffe für die Tankstelle auch die Preiserhöhung. „Schon beim Einkauf der Kraftstoffe ist die Preiserhöhung spürbar. Meine Kalkulation ist deshalb dementsprechend höher“, erzählt Magnes. Durch Corona ist auch die Kundenfrequenz an der Tankgestelle gesunken. „Seit der Pandemie merken wir, dass weniger Kunden tanken kommen, weil wir in einem Tourismusgebiet sind. Durch Corona und die folgenden Lockdowns war dies schon spürbar bei uns.“ Der Nahversorger „Krawallo“ hat seit Ende Mai übrigens neue Öffnungszeiten. Angelika und ihr Team sind für Sie täglich von 6 bis 21 Uhr (Tankstelle, SPAR und Postpartner) im Einsatz, der Gastrobetrieb hat täglich von 6.30 bis 21.30 Uhr geöffnet. Einkehren lohnt sich! Der ÖAMTC bietet übrigens online einen Preischeck an, um die aktuellen Spritpreise einsehen zu können. Die topaktuellen Spritpreise finden Sie online unter www.oeamtc.at