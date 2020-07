Ein 79-Jähriger wird in Mallnitz von einem Muli überrollt und erleidet tödliche Verletzungen.

MALLNITZ. Ein 79-Jähriger war am 28. Juli 2020 auf einem landwirtschaftlichen Anwesen in Mallnitz mit dem Abladen von Heu beschäftigt. Dabei stellte er den Muli rückwärts am Heuboden ab, um das Heu mit einem Arbeiter abzuladen. Als der Mann das Fahrzeug von der Seite wieder startet, um den Kratzboden einzuschalten und das restliche Heu abzuladen, bemerkt er nicht, dass der Gang eingelegt war. Der Muli setzte sich in Bewegung und überrollt den 79-Jährigen. Der zweite Arbeiter versuchte den unter dem Fahrzeug Eingeklemmten zu helfen und verständigte die Einsatzkräfte.

Die Freiwillige Feuerwehr Mallnitz konnten den Mann bergen, der jedoch trotz Wiederbelebungsversuche an der Unfallstelle verstarb.