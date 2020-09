Nikita Mataln aus Sachsenburg hat ihren ersten eigenen Song "Liebesding" aufgenommen.

SACHSENBURG. Als Nikita Mataln im Jahr 1999 geboren wurde, lief im Radio die Pop-Ballade Nikita von Elton John gerade rauf und runter. Von dem Song inspiriert, ließen ihre Eltern Christine und Heinz Mataln ihre Tochter Nikita taufen. Mittlerweile ist die Sachsenburgerin selbst am besten Weg zum Star, will mit ihrem Song "Liebesding" national den Durchbruch schaffen. Die 21-Jährige lebt ihre Kreativität vielfältig aus: Mataln begeistert nicht nur durch ihre Musik und einzigartige wie glasklare Stimme, sondern auch durch ihr handwerkliches Geschick und ihre Liebe zur Natur.

Liebesding(e)

Seit diesem Jahr schreibt die junge Newcomerin ihre eigenen Songs. Ihr erstes Werk "Magie" schaffte die 21-Jährige anlässlich der Hochzeit ihres Bruder Julian und seiner Frau Verena im Jänner. Vor wenigen Tagen veröffentlichte Mataln ihren zweiten selbstgeschriebenen Song "Liebesding", den sie ihrem Partner Gerhard widmet. Weitere Werke sind in Arbeit, u.a. ein Duett. In ihre Musik verarbeitet die junge Studentin einschneidende Erlebnisse und Geschichten, die das Leben schreibt. Ihre Inspiraton dafür holt sie sich in der Natur.

Kärntner Mundart



Aufgenommen hat die 21-Jährige ihren ersten Songs im Tonstudio von Hitmacher, Tontechniker und Mastermind Charly Raneg in Wolfsberg. „Ich habe Charly mein Demo geschickt und er machte aus meiner Idee einen wunderschönen Song, genau nach meinen Vorstellungen.“, erzählt Nikita. Das Ergebnis ist ein moderner Popsong in Kärntner Mundart gesungen. Produzent Raneg kommt ins Schwärmen: "Ihr Talent ist unüberhörbar, die Ideen super und ihre Art Songs zu interpretieren einfach magisch. Der Song wird viele Hörer berühren und vielen Freude bereiten. Es kommt alles von Herz was Nikita macht und diese Herzlichkeit und Liebe ist in ihrer Musik zu spüren.“ Der Song, der bereits auf Youtube, Amazon und Co. zum Anhören und zum Downloaden verfügbar ist, wird in den nächsten Wochen auch in den österreichischen Radios anlaufen.

Musikalischer Weg

Nikita Mataln's Weg zeichnete sich bereits in frühen Kindesjahren ab. Schon als Vierjährige "trällerte" sie zu den Songs im Radio dazu. Ihre musikalische Ader wurde von ihren Eltern sofort erkannt und gefördert. Die Oberkärnterin bekam eine Gesangs-, Klavier- und Flötenausbildung. Während ihrer schulischen Laufbahn wählte Mataln stets den musikalische Zweig. Die 21-Jährige besuchte die Neue Musik Mittelschule in Seeboden und das Musik BORG in Spittal, an dem sie auch im Fach Gesang maturierte. Außerdem genoss sie Ausbildungen an der Musikschule in Spittal und in Möllbrücke.



Kreative Ader

Nach einem Jahr an der Kunstuniversität in Graz, wechselte Mataln vor zwei Jahren an die Pädagogische Hochschule nach Klagenfurt. "Ich war schon immer sehr kreativ, daher passt der Volksschulberuf sehr gut zu mir", verrät die 21-Jährige. Mittlerweile wirkt sie in Musicals mit, u.a. spielt sie die weibliche Hauptrolle im Stück "Stille Nacht - Ein Notenblatt des Himmels" oder tritt in Formationen wie der bekannten Kelag Bigband auf und ist Teil von weiteren Jazz-Bands.



Knotenliebe

Die energiegeladene Künstlerin hat kürzlich auch ihr eigenes Gewerbe „Knotenliebe“ gegründet. Mit einer eigenen Knüpftechnik zaubert sie verschiedenste Dekoartikel, Schnullerketten, Armbänder und vieles mehr, wobei ihr Nachhaltigkeit sowie Regionalität sehr wichtig sind.



Gemeinsames Hobby

Außerdem ist die 21-Jährige mit ihrem Freund Gerhard und dem gemeinsamen Hund Baghira viel in den Bergen unterwegs. Die reinrassige Weiße-Schäferhündin wird gerade als Bergrettungs- und Lawinensuchhund ausgebildet, denn ihr Partner Gerhard ist bei der Bergrettung Oberes Drautal.