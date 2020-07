In den Ortschaften Malta, Hilpersdorf und Fischertratten ist das Trinkwasser verunreinigt und muss bis auf weiteres vor dem Gebrauch abgekocht werden.



MALTA. Achtung: In den Ortschaften Malta, Hilpersdorf und Fischertratten weist das Trinkwasser zurzeit keine Trinkwasserqualität auf, muss vorm Gebrauch abgekocht werden! Die Verunreinigung des Trinkwassers der Gemeindewasserversorgungsanlage Malta wurde bei Probe-Entnahmen durch die Lebensmitteluntersuchungsanstalt des Landes Kärnten festgestellt. Die Gemeinde hat sofort reagiert, die Hochbehälter gereinigt und die Bevölkerung informiert. "Niederschläge dürften der Grund für die Verunreinigung sein. Das Wasser ist abzukochen", so Amtsleiter Emir Memic.



460 Haushalte betroffen

Am Mittwoch werden vom Amt erneut Wasserproben entnommen und anschließend ausgewertet. Rund 460 Haushalte in Malta, Hilpersdorf und Fischertratten sind betroffen.