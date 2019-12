Frau Olga Hoffmann hat nach einem schweren Autounfall die Marienkapelle am Katschberg mit tatkräftiger Unterstützung ihres Gatten Werner, vielen helfenden Händen und der Unterstützung vieler Künstler erbaut.

Nun ist das Buch mit der Entstehungsgeschichte der Kapelle erschienen und der Gesamterlös kommt der Team Österreich Tafel für die zahlreichen Klienten zugute.

Die Sparkasse Spittal mit Leiter Christian Kollenz und Mitarbeiter Adalbert Holzfeind haben durch engagiertes Werben maßgeblich zum Verkauf der Bücher beigetragen.

Sparkassenleiter Christian Kollenz: „Es ist uns wichtig soziale Projekte im Umfeld zu unterstützen und so Hilfe zur Selbsthilfe zu ermöglichen. Aus diesem Grunde haben wir den Verkaufserlös noch aufgestockt und freuen uns, dass wir gemeinsam mit Familie Hoffmann die Team Österreich Tafel mit € 5.500 unterstützen können.“

Die Team Österreich Tafel ist für Mitmenschen in Not im Einsatz und unterstützt wo sie kann.

„Für mich sind dies die schönsten Weihnachten, weil durch den Erlös der Bücher Hilfe für Menschen in Not möglich wird,“ erzählt die Autorin Olga Hoffmann.

Von den Unterstützungsmöglichkeiten der Team Österreich Tafel, die in Kooperation mit Ö3 durchgeführt wird, informiert Leiterin Sabine Eichberger: „Wir können zum Beispiel im Winter mit Zuschüssen zu Heizungskosten weiterhelfen und so durch Spendengelder Mitmenschen in Not das Leben erleichtern.“

Das Buch kann bei Olga Hoffmann (0664 5137843, Porciastraße 29 in Spittal) zum Preis von € 10 weiterhin käuflich erworben werden.