Gegen Mittag kam es heute auf der Tauernautobahn zu einem aufsehenerregenden Zwischenfall: Eine Zugmaschine stand in Vollbrand und musste unter Einsatz von vier Feuerwehren mit schwerem Atemschutz gelöscht werden.

RENNWEG AM KATSCHBERG. Eine Zugmaschine fing heute mittags aus noch unbekannter Ursache auf der Tauernautobahn in Fahrtrichtung Salzburg auf Höhe des Parkplatzes Ried bei Rennweg am Katschberg Flammen. Als die Feuerwehr am Einsatzort eintraf, fand diese die Zugmaschine bereits in Vollbrand stehend auf.

Vier Feuerwehren im Einsatz

Durch den Einsatz von mehreren Schaumrohren und Atemschutztrupps mit schwerem Atemschutz konnte die in Vollbrand stehende Führerkabine rasch gelöscht werden und ein Übergreifen der Flammen auf die Ladung verhindert werden. Im Einsatz standen die Freiwilligen Feuerwehren Rennweg, St. Peter-Oberdorf, Eisentratten und Gmünd, sowie die Autobahnpolizei und die ASFINAG.