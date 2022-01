Im Dezember des gerade ausgeklungenen Jahres 2021 lud Frau Maria Nothegger als Leiterin der Seniorengruppe der Pfarre Spittal/ Drau zu einem adventlichen Nachmittag ins Pfarrzentrum ein.

Gemäß den Corona Bestimmungen waren nur 25 Personen zugelassen, die in den Genuss einer sehr stimmungsvollen Veranstaltung kamen.

Das Salonorchester SoSiWi unter Gerlinde Frauer umrahmte die von Maria Nothegger und ihren Helferinnen einfühlsam und liebevoll gestaltete KERZENMEDITATION. Zu verschiedenen biblischen und poetischen Texten wurde eine Kerze nach der anderen angezündet.

Am Ende war der Saal in warm leuchtendes, friedvolles Licht getaucht.

Die Weihnacht blühte in den Herzen der Anwesenden auf.

Dank an die mutige Veranstalterin Maria Nothegger für dieses wunderbare Geschenk des Miteinanders. Gottes Segen erbitten wir für sie!

Text und Fotos: Peter Rupitsch

Spittal/Drau Jänner 2022