Fußballclub SV Spittal nimmt Herausforderung Regionalliga Mitte an. Freitag ist Vöcklamarkt zu Gast.

SPITTAL. (Peter Tiefling). Der Sportverein Spittal ist im österreichischen überregionalen Fußballgeschehen wieder zurück. Zwar ging es nicht über einen Meistertitel oder den sportlichen Aufstieg, sondern eher über den administrativen Weg. ATSV Wolfsberg hat sich vor einigen Monaten entschlossen, freiwillig aus der Regionalliga Mitte in die Kärntner Liga abzusteigen und ermöglichte somit für ein anderes Team der Kärntner Liga die RL-Teilnahme.

einmalige Chance

„Nachdem keiner, der neun vor uns gereihten Fußballvereine, die Möglichkeit wahr nahm, haben wir nach eingehender Beratung im Vereinsvorstand diese einzigartige Chance für den SVS und den oberkärntner Fußball angenommen. Wir sehen das auch als Verpflichtung gegenüber dem gesamten Oberkärntner Fußballsport", sagt SVS-Vorstandsmitglied Michael Pech.

Die Vorbereitung

Es war ein Vorstandsentscheid, der bei vielen SVS-Anhängern, Spielern und Funktionären in den letzten Wochen viel Aufbruchstimmung mobilisierte. „Ich habe mich Anfangs richtig gewundert, dass sich mir wieder vermehrt regionale Kicker als mögliche Neuzugänge anboten, im Vorstand sich alle Mitglieder dem Projekt Regionalliga verschrieben und die Spittaler Wirtschaft als Förderer und Unterstützer mit ins Fußballboot stieg. Eine gemeinschaftliche Entscheidung in die richtige Richtung“, sagt SVS-Trainer Rudolf Schönherr. Nun gilt es diese gezielte Vorbereitungsarbeit am Freitag (19 Uhr) im Goldeckstadion beim Meisterschaftssaisonauftakt gegen Völkamarkt erfolgreich zu krönen. „Wir hoffen auf viele Fans und noch viele weitere Nutzer unserer einzigartigen Saisonkartenaktion. Bei Kauf einer Saisonkarte gibt es im Gegenzug Gutscheine und Ermäßigungen von der Spittaler Innenstadtwirtschaft“, sagt Pech. Die künstlerische Gestaltung dieses Win-Win-Abos stammt aus der Feder von David Pucher.

Die Mannschaft

Trotz der vielen Spieleranfragen, war es für Trainer Schönherr und den sportlichen Leiter Wolfgang Oswald eine intensive Transferzeit. „Mit Daniel Trupp, Rafael Graf, Florian Heindl (alle Seeboden), Daniel Urbas (Lurnfeld), Raphael Glanznig (Allerheiligen) und Ralph Scheer (Dellach/G.) haben uns gleich sechs Schlüsselspieler verlassen. Da galt es wieder das perfekte Mischungsverhältnis zu unseren Eigenbauspielern zu finden. Fünf bis sechs SVS-Kicker sollten immer im RL-Aufgebot dabei sein“, sagt Oswald. So wurde mit Paul Maierhofer (Gröding) ein Torhüter mit viel überregionaler Erfahrung verpflichtet. Neuzugang Erwin Tiganj (Wacker Innsbruck Amateure) hat die Qualität, gemeinsam mit Daniel Mair, Marc Ortner (Austria Klagenfurt), Amir Hadzic (Salzburg), Adnan Hajdarevic (Feldbach) die Lieserstädter Regionalliga-Greenhorns erfolgreich durch die Meisterschaft zu führen. Ihr erster Antrittsbeweis findet am Freitag (19 Uhr) im Goldeckstadion statt.