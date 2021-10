Top: SchwimmerInnen des SV FK Spittal gewannen bei Internationalem Meeting in Salzburg 25 Medaillen. Mark Horvath zeigte im Weltcup auf.



SALZBURG. 211 SportlerInnen aus vier Nationen - Österreich, Deutschland, Italien und Rumänien - kämpften am Wochenende beim 37. Internationalen Generali Schwimm-Meeting in Salzburg/Rif um den Sieg. Mit dabei waren auch 15 AthletInnen des SV FK Spittal.

42 persönliche Bestzeiten

Großartige Leistungen wurden geboten. Am Ende bejubelte der SV FK Spittal 22 Podestplätze, u.a. sieben Klassensiege durch die erst 11-jährige Lilly Gelbmann (4) und die 16-jährige Rebecca Kretz (3) sowie 42 persönliche Bestzeiten bei 81 Einzelstarts! Lilly Gelbmann siegte in ihrer Altersklasse über 50 Meter Brust, 100 Meter Lagen, sowie 50 Meter und 200 Meter Freistil. Rebecca Kretz war über 100 und 200 Meter Freistil sowie 100 Meter Rücken in ihrer Altersklasse top.

Im Spitzenfeld

Stockerlplätze gab es weiters für die Oberkärntner SchwimmerInnen Marijana Jelic, Leon Trattler, Hannes Stirling, Mate Kerekes und die 4x50 Meter Lagen Staffel (Rebecca Kretz, Kathleen Genser, Marijana Jelic und Carina Bodner). Um den (Ober-)Kärntner Schwimm-Sport muss man sich also keine Sorgen machen. Trainer Alexandre Deblaise resümierte zufrieden: "Kretz, Jelic, Gelbmann, Stirling, Kerekes, Trattler zeigten mit Top-Leistungen auf. Es gab viele persönliche Bestzeiten und als Draufgabe Limits für die österreichischen Meisterschaften!"Die Kurzbahn-Staatsmeisterschaft findet heuer vom 02. bis 05. Dezember in Graz/Eggenberg statt.

Abstecher nach Budapest

In Budapest ging die zweite Runde des Schwimm-Weltcups 2021 über die Bühne. Mit dabei war u.a. der Feldkirchner Mark Horvath (SV FK Spittal). Der 17-Jährige ging in vier Bewerben am Start und zeigte starke Leistungen: Horvath erzielte auf der Kurzbahn über 50 und 100 Meter Schmetterling in 24.82 Sekunden (Platz 26) bzw. 53.88 Sekunden (Rang 17) jeweils persönliche Bestleistungen.

2.797 Punkte



Über 200 Meter Schmetterling schwamm der Youngster sogar ins Finale. 2:00,30 Minuten bedeuteten am Ende Platz 8. Ebenfalls am Start war Horvath über 200 Meter Freistil (Platz 34). Horvath sammelte damit binnen drei Wettkampftagen insgesamt 2.797 Weltcuppunkte.