Das RHI Magnesita in Radenthein wird zum zentralen Ausbildungs-Hub für die Fachkräfte der Zukunft.

RADENTHEIN. RHI Magnesita, der Weltmarktführer für Feuerfestprodukte und -lösungen, läutet die Zukunft der Industrieausbildung ein: Ab Herbst 2020 bietet das Unternehmen am Unternehmensstandort in Radenthein drei Neuerungen in der Lehrlingsausbildung an: Zum Ersten wird die Granatstadt zum zentralen Ausbildungs-Hub im deutschsprachigen Raum. Zum Zweiten führt der Kärntner Standort den neuen Lehrberuf „Prozesstechnik“ ein. Und zum Dritten beteiligt sich das Werk am Kärntner Pilotprojekt „Lehre und Studium“. Alle drei Initiativen sollen das Unternehmen und das Werk zukunftsfit machen und Fachkräfte für die digitalisierte Arbeitswelt vorbereiten. „Ab Herbst 2020 bilden wir über unseren eigenen Bedarf hinaus Lehrlinge aus“, verkündet Heimo Wagner, Werksleiter in Radenthein. Derzeit lernen rund 30 Lehrlinge im Betrieb, künftig soll es dauerhaft mehr Ausbildungsplätze geben.

Lehrlingsheim in Radenthein

Um die Lehrlinge gut versorgen zu können, kooperiert RHI Magnesita mit der Gemeinde. Bürgermeister Michael Maier sichert zu, eine Unterkunft für die Lehrlinge in der Region zu modernisieren, dass sie deren Ansprüchen gerecht werden.

Zur Sache

RHI Magnesita ist der Weltmarktführer bei hochwertigen Feuerfestprodukten, -systemen und -serviceleistungen, die für industrielle Hochtemperaturprozesse über 1.200 °C unverzichtbar sind. Sie kommen unter anderem in der Stahl-, Zement-, Nichteisenmetalle- und Glasindustrie zum Einsatz. Durch die vertikal integrierte Wertschöpfungskette vom Rohstoff bis zum Feuerfestprodukt und den leistungsorientierten Gesamtlösungen bedient RHI Magnesita Kunden in nahezu allen Ländern weltweit. Mit über 14.000 Mitarbeitern in 35 Produktionswerken sowie mehr als 70 Vertriebsstandorten weist das Unternehmen eine hohe geografische Vielfalt auf. RHI Magnesita nützt seine globale Führungsposition bei Umsatz, Größe, Produktportfolio und breiter geografischer Präsenz weltweit aus, um gezielt Länder und Regionen zu erschließen, die von wachsenden Märkten und guten Konjunkturaussichten profitieren. Die Aktie des Unternehmens notiert mit einem Premium-Listing an der Londoner Börse (Symbol: RHIM) und gehört dem FTSE 250 Index an