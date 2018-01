"Alles Walzer" in der Türkkaserne

27.01.2018, 23:58 Uhr

Traditionell beim Garnisonsball, Uniform und Tracht.

SPITTAL (pgfr). Die Räumlichkeiten in der Türkkaserne wurden zum Feiern umgerüstet. Die Militärmusik Kärnten steht noch im Aufbau, so spielte im großen Speisesaal die Big Band der Militärmusik Steiermark zum Eröffnungstanz "alles Walzer" und vielen anderen. Die Bergvagabunden mit Ball-Organisator Major Jürgen Mayer an der Harmonika bot ebenfalls Musik zum Tanz. Das Hochgebirgs-Jägerbataillon 26 mit Kommandant Oberst Rudolf Kury an der Spitze begrüßte Bürgermeister Gerhard Pirih mit Gattin Petronilla, Militärkommandant Brigadier Walter Gitschthaler mit Gattin Patrizia, Wirtschaftskammer-Bezirksleiter Peter Demschar mit Gattin Margit, Merck-Geschäftsführer Kurt Raunegger mit Gattin Ursula, Rechtsanwalt Arno Kempf mit Gattin Alexandra, Unternehmer Wolfgang Unterlerchner mit Gattin Verena, Johann Schunn (Polizei), ehemaliger Kommandant der Türkkaserne Oberst Erhard Eder, Kommandant des Pionierbataillons 1 in Villach Oberst Volkmar Ertl, Unternehmer Michi Vescei mit Gattin Nicole, Unternehmer August und Marika Mayer, Vize-Bürgermeister Peter Neuwirth mit Gattin Heidemarie, Landtagsabgeordneter Christoph Staudacher, Gerhard Klocker und Gattin Christine, Josef Polster (Kelag), Bezirksrettungskommandant Rotes Kreuz Spittal, Christian Pichler, Bezirkspolizeikommandant-Stellvertreter Hannes Micheler mit Gattin Doris, u.v.a.