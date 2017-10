Ganz Gmünd aus dem Häuschen

15.10.2017, 10:56 Uhr

Zweite Auflage von "Gmünd live" mit zehn Bands in zehn Lokalen

Einzug der Stadtkapelle



GMÜND. Ganz Gmünd schien auf den Beinen, als in zehn Lokalen zehn Bands aufspielten. Zum zweiten Mal gar Johann Bärnthaler dieses Mammut-Programm organisiert, an dem sich die Gastronomen Roman Linder, Daniela Platzer, Kurt Prunner, Gabi Luxenberger, Sabine Untermoser und Lena Tschaschl, Rudi Nußbaumer, Hubert Kohlmayr, Hubert Rudiferia, Andi Steiner und Luc Strasser beteiligten.Mit dem Einzug der Stadtkapelle Gmünd unter der Stabführung von Helmut Burgstaller und den gleichnamigen Marketenderinnen Elisabeth und Michaela an der Spitze wurde die musikalische Nacht eröffnet. Sodann spielten mehr als 30 Jugendliche auf, die sich an dem Kärntner Volksmusikwettbewerb beteiligen, im Bezirk wieder vorbereitet von Musiklehrer Christian Brugger.

Auch auswärtige Besucher



Bürgermeister Josef Jury und sein Vize, Kulturreferent Claus Faller, begrüßten die Gäste, bevor sich die Nachwuchsmusiker auf die verschiedenen gastronomischen Betriebe verteilten, um nach knapp zwei Stunden den erwachsenen Vertretern aller Musikrichtungen - Blues, Rock'n'Roll, Pop, echte Volksmusik - Platz zu machen.Der Eröffnung wohnten der Millstätter Vizebürgermeister und Kulturreferent Michael Printschler, der Obmann des Wirtschaftsvereisn Rennweg, Franz Aschbacher, die Schriftstellerin Erna Hahn aus Wolfsberg, Antiquarin Margarete Miklautz sowie Stadtpfarrer Dettmer Hinrichs bei. Später entdeckten wir unter anderen Heidi und Hansjörg Penker, Anton und Isolde Schaubach, den neuen MTV-Kameradschaftsführer Gerhard Tivan, Larissa und Frank Tomassetti-Kropiunik, Birgit Bachmann, Jochen Freymuth und den Spittaler Gerald Smesovsky.