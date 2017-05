Evakuierungsübung im Granatium

01.05.2017, 17:19 Uhr

Übungsannahme war: im Bühnenbereich des Querschlages ist starke Rauchentwicklung. Es könnte auch eine Besuchergruppe mit einem Führer in den Stollen noch aufhalten.Ein Atemschutztrupp der FF Radenthein, ausgerüstet mit einer Hochdruckleitung drang in den Stollen ein, und führte die Ersterkundung durch. In der Zwischenzeit konnte der Guide die Gruppe über den Weststollen in Sicherheit bringen. Er kehrte nochmals in den Stollen zurück um nach weiteren Personen zu suchen. Durch die extreme Rauchentwicklung im Querschlag verlor er die Orientierung. Der ATS-Trupp begleitete den Guide ins Frei.

In der Zwischenzeit sind auch die Feuerwehren von Untertweng, St. Peter ob Radenthein und Kaning am Einsatzort eingetroffen. Es wurden drei Atemschutztrupps gerüstet und das ganze Stollenlabyrinth nach Personen abgesucht. Die FF Radenthein bauten 3 Druckbelüfter auf, um das Stollensystem rauchfrei zu machen.Nach knapp einer Stunde konnte die Übung positiv abgeschlossen werden.An der Evakuierungsübung nahmen 4 Feuerwehren mit 35 Mann und 5 Fahrzeugen teil.