Nachbarschaftsübung in Feld am See

28.04.2018, 13:45 Uhr

Am Einsatzort angekommen, verschaffte sich Übungseinsatzleiter OLM Wolfgang Töplitzer einen Überblick der Situation und erteilte die Einsatzbefehle. Da auch mehrere Personen im Gebäude vermutet wurden, rüsteten sich beide Feuerwehren mit schwerem Atemschutz aus und beide Trupps begaben sich für die Personensuche in das stark verrauchte Gebäude.Währenddessen bauten die restlichen Kameraden beider Wehren eine Speiseleitung von der Volksschule Feld am See bis zum Tank Feld am See auf.

Da es sich um eine Wegstrecke mit über 800 Meter Länge und ca. 50 Meter Höhenunterschied handelt, wurde auf ca. halber Strecke eine weitere Tragkraftspritze, jene unserer Nachbarfeuerwehr Untertweng, eingebaut. Beide Pumpen konnten problemlos das benötigte Löschwasser über die gesamte Wegstrecke befördern und so die Löschwasserversorgung sicherstellen.Insgesamt wurden sieben vermisste Personen von den beiden Atemschutztrupps lokalisiert und ins Freie gebracht. Nach ca. 45 Minuten konnte Einsatzleiter OLM Wolfgang Töplitzer die Übung beenden und beide Feuerwehren zur Abschlußbesprechung antreten lassen.