Regionale Produzenten sagen DANKE!

16.09.2018, 14:40 Uhr

1. Erntedank-Markt in Radenthein

Rumplernudel und Topfenraugelen

Hunderte Interessierte folgten den Ruf vonundvomund ließen sich kulinarisch verwöhnen. Die Standler des, der jeden Freitag ab 14:30 Uhr seine Pforten öffnet, warteten ihre Produkte auf. Harba Kas, Einkornbrot, Hirschsalami, Biokräcker, frisch geerntete Paprika und Tomaten, Frischkäse mit Bockshornklee, Bratenaufstrich, geräucherte Lachsforelle, kaltgepresster Ursaft, Kuzi-Bergkäse und Nussschnaps um nur einige Leckerbissen zu nennen, fanden reißenden Absatz.Die Trachtengruppe Radenthein lässt jeden Freitag traditionelle Kärntner Küche hochleben. Diesmal wurden die Rumplernudel verkostet. Ein in Butterschmalz gebackener Mürbteig in Kugelform, der früher zum Almabtrieb aufgewartet wurde. Umrahmt wurde das Event mit Musik vom Ferdlbauer. Am Abend unterhielten sich die ausdauernden Besucher bei italienischer Livemusik unterstützt von Willi Mayer und Jonny Heidenreich.