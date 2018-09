Rotarier kümmern sich um die Jugend

11.09.2018, 19:22 Uhr

Der Rotary Club Spittal lud neun Jugendliche aus der Ukraine in vier europäische Städte ein. Interessierte für Programm in Belluno noch gesucht!

Spittal, Köln, Wien und Brüssel

SPITTAL (ven). Der Rotary Club (RC) Spittal nimmt sich neun Jugendlichen aus Lwiw, deutsch Lemberg (Ukraine), an und zeigt ihnen im Gedenkjahr 2018 Europa.Auf dem Programm stehen neben Oberkärnten auch Köln, Wien und Brüssel - mit viel Sightseeing, spannenden Diskussionen und Kultur. Die Idee hatte RC-Mitglied Dieter Kühnelt. In Lemberg wurde der jüngste Rotary Club gegründet, Kontakt wurde schnell hergestellt, erklärt Martin Danicek.

Betriebe und Kultur

Club übernimmt Kosten

Jugendaustausch

Jubiläum mit Partnerclub

Hier besuchen die jungen Erwachsenen unter anderem die Firmen Hasslacher und Infineon, in Gmünd das Pankratium, die Matisse-Ausstellung, die Kölnbreinsperre und auch den Pflüglhof. In Brüssel steht auch das EU-Parlament am Programm.Die Bewerber wurden vorher von Past-President Klaus Koch und dem amtierenden Präsidenten Fritz Oberlerchner in Lemberg persönlich ausgesucht. "Das Durchschnittseinkommen dort beträgt rund 480 Euro im Monat, sie könnten sich so eine Reise sonst keinesfalls leisten", so Danicek. Die Reisekosten übernimmt der Club in Spittal, die weiteren Clubs aus Wien, Köln und Brüssel übernehmen die Verpflegung. In Spittal werden die neun privat bei den Clubmitgliedern untergebracht, in den anderen Städten in Hotels."Das Jugendprogramm ist wirklich spannend. Jedes Jahr haben wir auch Austauschschüler aus der ganzen Welt hier. Das Programm läuft weltweit, von Österreich werden 2.000 Schüler im Alter zwischen 16 und 18 Jahren "rausgeschickt". "Der Spittaler Club, derzeit mit 54 Mitgliedern, feiert heuer auch seine 60-jährige Partnerschaft mit dem RC Belluno (Italien). "Die längste Clubpartnerschaft", erklärt Danicek. Von 21. bis 23. September wird gemeinsam in Belluno gefeiert, dazu lädt der Club auch zehn junge Erwachsene zwischen 18 und 28 Jahren ein, mitzukommen. Ein spannendes Rahmenprogramm ist dabei garantiert. Interessierte melden sich noch schnell bei Martin Danicek unter 0664/32 54 321 an.