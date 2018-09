Weltladen in Spittal öffnet wieder

10.09.2018, 15:55 Uhr

Ab 11. September bekommt man in Spittal wieder fair gehandelte Produkte. Offizielle Eröffnung am 1. Oktober.

Positive Resonanz am Wochenmarkt

SPITTAL (ven). Nachdem der Weltladen in der Spittaler Bahnhofstraße schließen musste ( die WOCHE berichtete ), gibt es nun gute Nachrichten: Am 11. September wird er wieder eröffnet.Dank des unermüdlichen Einsatzes der Initiatoren des Vereins Weltladen Spittal unter Obfrau Sylvia Auer und Stellvertreterin Birgit Mark-Stöhr mit seinen zahlreichen ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen, einer Vielzahl von Förderern und Unterstützern, und letztlich der positiven Resonanz von Stammkunden am Wochenmarkt ist es soweit : Der Weltladaden Spittal - als Fachgeschäft für fair gehandelte Produkte - öffnet am Dienstag, den 11. September wieder seine Pforten.

Geschäft umgestaltet

Eröffnung am 1. Oktober

Das Geschäftslokal befindet sich nach wie vor in der Bahnhofsstraße 3, wurde jedoch umgestaltet, um den Ansprüchen des Vereins zu entsprechen. Im vorderen Teil befindet sich das Verkaufslokal, der rückwärtige Teil dient der Bildungsarbeit und bietet Raum für Gespräche, Veranstaltungen und einer kleinen Bibliothek. Zwölf hochmotivierte und geschulte ehrenamtliche Mitarbeiterinnen und eine hauptamtliche Geschäftsführerin werden die Kunden bestens beraten und betreuen.Die offizielle Eröffnungsfeier mit einer großen Verlosung (Bausteinaktion) wird voraussichtlich am 1. Oktober stattfinden. Vorläufige Öffnungszeiten: Dienstag bis Freitag: 9 -13 Uhr und 14-18 Uhr, Samstag: 9-12 Uhr.