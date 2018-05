Spargel mit Thunfischsoße

06.05.2018, 16:06 Uhr

ca. 4 Stangen pro PersonKartoffelnThunfisch, 2 Dosen in LakeSardellenfilets, 2Kleine Kapern, 1 ELOlivenöl, 1 TLZitroneButterPetersilieessbare Blüten (Stiefmütterchen, Gänseblümchen oder Kapuzinerkresse)Salz, ZuckerIn einem großen breiten Topf Wasser, Salz, einer Prise Zucker, einem Stück Butter und eine halben Zitrone zum Kochen bringen. Dann den geschälten Spargel im Topf ca. 10 Minuten bissfest garen. Kartoffel kochen und danach in Butter schwenken und mit Petersilie garnieren. Für die Thunfischsoße: Thunfische, Kapern und die Sardellenfilets werden gemeinsam mit dem Ölivenöl im Mixer oder mit dem Pürierstab verquirlt bis eine homogene Masse entsteht. Die Soße bei Zimmertemperatur auf den fertigen Spargel geben oder in einem Töpfchen bereitstellen. Zum Schluss wird das Gericht mit essbaren Blüten verziert.Tipp: Das Gericht schmeckt auch mit grünem Spargel. Dazu einen Weißwein, Luk Strasser empfiehlt einen Chardonnay vom Burgenland