Rothenthurn: Mit neuem Obmann an die Tabellenspitze

07.09.2018, 10:18 Uhr

Neuer Chef

Seine Ziele

Sein Trainer

ROTHENTHURN. (Peter Tiefling). Der 1. Klasse B Verein SV Rothenthurn ist für seine Beständigkeit über die Gemeindegrenzen hinaus bekannt. Ein Verdienst des Vereinsvorstandes mit Wolfgang Macek (13 Obmannjahre) an der Spitze, der auch die Amtsübergabe mit Profisionalität vorbereitet. "Ich habe intern meinen Abgang schon letzte Saison verkündet und bin glücklich, in Rene Ramschak einen perfekten Nachfolger gefunden zu haben", sagt Macek.„Als ich gefragt wurde, habe ich schon um etwas Bedenkzeit ersucht. Bin ich doch U12-Trainer, Torhüter der Rothenthurner Kampfmannschaft und somit Teil der Elf von Trainer Andreas Daxer. Mit dem Obmann wäre es eine Dreifachfunktion“, sagt Ramschak. Nach reiflicher Überlegung, stellte sich Ramschak bei der vergangenen Jahreshauptversammlung der Wahl und erhielt das Vertrauen. „Die Bedenken bezüglich Dreifachbelastung haben sich relativiert. Meine Mitspieler akzeptieren mich als ihren Kapitän, aber auch als ihren Obmann bei Verhandlungsgesprächen“, sagt Ramschak. Glücklich ist der Torhüter auch über die ungeschlagene Tabellenführung (1. Klasse B).Vom Beruf ist Ramschak diplomierter Psychologie mit Schwerpunkt in klinischer Psychologie. „Ich versuche nun, all mein Wissen positiv in die Vereinsarbeit einzubringen“, sagt Ramschak. Für die Meisterschaft hat sich der Neo-Obmann einen vorderen Tabellenrang als Ziel gesetzt. In der Nachwuchsarbeit wird es keine gravierenden Veränderungen geben. „Was perfekt funktioniert, bedarf auch keiner Veränderung. Unsere Trainer leisten gute Arbeit. Es ist ihnen ein großes Anliegen, dass die Spielereltern wissen, ihre Sprößlinge genießen im Verein eine vorbildliche Ausbildung und sind in guten Trainerhänden“, sagt Ramschak.Auch keinen Handlungsbedarf sah Ramschak nach seiner Wahl auf der Trainerposition. „Mit Andreas Daxer haben wir den richtigen Mann auf der richtigen Position. Als sein Torhüter werde ich jede seiner Entscheidungen mittragen. Auch eine mögliche Versetzung auf die Reservebank. Hier wird es von Obmann Ramschak keinen Einspruch geben“. „Dem brauche ich nichts mehr hinzufügen“, sagt Daxer. Wer am kommenden Sonntag (9. Sept./10:30 Uhr) beim Heimbezirksderby (Baldramsdorf) im Gehäuße stehen wird, entscheidet Daxer beim Abschlußtraining.

ZUR SACHE:

Rene Ramschak20.10.1983Spittal/DrauJuliadiplomierter Psychologie mit dem Schwerpunkt klinischer Psychologie und Zusatzqualifikation "Psychomotorische Entwicklungsbegleitung"SV-RothenthurnRadfahren, Wandern, Hundesporteine Herzensangelegenheit