WILHELMSBURG. Die Wilhelmsburger Perchten, wurden im Jahre 2000 zum Erhalt des wertvollen Brauchtums ins Leben gerufen.

"Zu Beginn bastelten wir unsere Masken aus Papiermaschee und nähten die Felle selbst. Mittlerweile findet man im Verein nur noch kunstvoll geschnitzte Masken mit meist Ziegen-, Schaf- und Steinbockhörnern und professionell hergestellte Felle", erzählt Schriftführer Patrick Koller.

Im Jahr 2020 und 2021 konnten auf Grund von Covid19 keine Läufe veranstaltet werden. Dafür begann der Verein 2020 und 2021 mit der Wiederaufnahme von den Hausbesuchen in Verbindung mit dem Besuch des Nikolaus. Dieses Angebot wurde sehr gut angenommen. Diese werden auch in Zukunft jedes Jahr fester Bestandteil der Aktivitäten sein. Der Heimlauf findet 2022, sofern es die Pandemische Situation zulässt, wieder statt. Das Datum für den Heimlauf ist wie immer am 7. Dezember und wird am Hauptplatz in Wilhelmsburg stattfinden.