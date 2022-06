ST. PÖLTEN. In der Landeshauptstadt St. Pölten lädt ein neuer Nistkastenlehrpfad dazu ein, Augen und Ohren zu öffnen.

Im Haus der Natur im Museum Niederösterreich läuft derzeit die Sonderausstellung "Wildnis Stadt". Zwar denkt man bei Städten eher an Betonwüsten, Verkehrsadern und Häuserschluchten, St. Pölten allerdings bietet als Landeshauptstadt etliche grüne Ecken. "St. Pölten ist ein faszinierender und artenreicher Lebensraum", weiß Ronald Lintner, wissenschaftlicher Leiter des Hauses der Natur. Doch die Ausstellung endet nicht im Museum: "Auch in der Stadt selbst kann man einiges über die heimische Tierwelt lernen." So wurden Stationen in der Innenstadt errichtet, bei denen man Selfies mit Tieren machen oder Vogelgeräuschen lauschen kann. "Einfach den QR-Code scannen und los geht's."

Nistkästen in St. Pölten



Bei den Stationen wurden ebenfalls solche Nistkästen errichtet. "Diese werden gut angenommen", bestätigt Ronald Lintner während der Tour.