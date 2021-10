Ein Tanzpaar des ESV St. Pölten holte im Herbst bereits große Erfolge ein.



ST. PÖLTEN (pa). Trotz der herausfordernden Zeit wird beim ESV-St. Pölten in der Tanzsportsektion fleißig trainiert. Besonders stolz sind Trainer und Sektionsobfrau Patricia Petermichl auf das Tanzpaar Andrea & Erwin Gaupmann aus St. Veit an der Gölsen, die in den letzten Wochen bei Wettbewerben sehr erfolgreich waren. Am 9. und 10. Oktober belegte das Paar bei den NÖ Landesmeisterschaften in der Seniorenklasse III C Latein den 3. Platz und in der Klasse III D Standard den 2. Platz. Bereits Ende September schafften die ehrgeizigen Tänzer bei einem Turnier einen 1. Platz und einen 2. Platz in der Klasse Latein.

Das erfolgreiche Paar trainiert mehrmals pro Woche.